تقلبات جوية وأمطار صيفية بمعظم المناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أن يكون الصيف لهذا العام في معدلاته الطبيعية إلا في حالة هطول أمطار، والتي تقل فيها درجات الحرارة وتعود لمعدلاتها الطبيعية بمجرد انتهاء الأمطار.

تقلبات جوية

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن أجواء المرحلة الانتقالية الحالية تنتقل تدريجيًا من فصل الربيع إلى فصل الصيف، وهي مرحلة تشتهر بالتقلبات الجوية من رياح مغبرة وارتفاع في درجات الحرارة وأحيانًا أمطار.

أمطار صيفية

كما توقع الحصيني هطول أمطار صيفية أعلى من المعدل السنوي على معظم المناطق باستثناء المرتفعات الجنوبية، والتي يتوقع فيها هطول أمطار أقل من المعدل السنوي بحسب التغييرات.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.