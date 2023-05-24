تقنيات جديدة في تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر أبشر السعودية تحتل المرتبة الأولى في عدد أثرياء الشرق الأوسط ديلي ميل: الملكة رانيا تحتفل بعروس ابنها السعودية ليلة طربية بـ أبها مع أصيل أبو بكر ودحوم الطلاسي زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب شمال غربي إيران الليبيون يتفقون على انتخاب رئيسهم فائزة بـ آيسف تكشف تفاصيل ابتكارها غشاء لمعالجة المياه الملوثة بالنفط عقوبات بريطانية قاسية ضد الطلاب الأجانب نيوكاسل يونايتد يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 20 عامًا شرط هام قبل زيارة الروضة الشريفة
أنجزت وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية “أبشر” تجديد أكثر من (250) ألف بطاقة هوية وطنية من خلال خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية، التي تمكّن المواطنين والمواطنات من طلب التجديد إلكترونيًّا دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية؛ وذلك باستخدام أحدث تقنيات التعرّف على الوجه.
ويمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من الخدمة في حال تبقى (180) يومًا أو أقل على انتهاء بطاقة الهوية الوطنية، بحيث يرفع المستفيد من خلال حسابه في منصة أبشر صورة شخصية تتماشى مع اشتراطات ومتطلّبات الخدمة، وطلب إيصال البطاقة إلى عنوانه.
وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات، وإتمام تنفيذ خدماتهم ذاتيًّا، ودعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي.