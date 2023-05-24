تقنيات جديدة في تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر أبشر

أنجزت وزارة الداخلية عبر منصتها الإلكترونية “أبشر” تجديد أكثر من (250) ألف بطاقة هوية وطنية من خلال خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية، التي تمكّن المواطنين والمواطنات من طلب التجديد إلكترونيًّا دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الأحوال المدنية؛ وذلك باستخدام أحدث تقنيات التعرّف على الوجه.

الاستفادة من الخدمة

ويمكن للمواطنين والمواطنات الاستفادة من الخدمة في حال تبقى (180) يومًا أو أقل على انتهاء بطاقة الهوية الوطنية، بحيث يرفع المستفيد من خلال حسابه في منصة أبشر صورة شخصية تتماشى مع اشتراطات ومتطلّبات الخدمة، وطلب إيصال البطاقة إلى عنوانه.

وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمواطنات، وإتمام تنفيذ خدماتهم ذاتيًّا، ودعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي.