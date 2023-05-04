تقنية ذكية جديدة ترصد الطيور المصابة بالإنفلونزا

ابتكر طلاب جامعيون تقنية ذكية جديدة، تعمل على رصد الطيور المصابة بالفيروس.

أول وفاة

ووفقًا لتقرير تلفزيوني مذاع عبر قناة العربية، كانت الصين قد سجلت مؤخرًا أول وفاة بسبب إنفلونزا الطيور.

وتهدف التقنية الذكية الجديدة إلى احتواء الطيور المصابة منها فيل أن يحدث الانتشار، عبر رصد علاماتها الحيوية وتحليل بياناتها المرئية، من خلال كاميرات وأجهزة مثبتة في مزارع الدواجن.

وبدأ الطلاب تقنيتهم في مزارع إوز “رأس الأسد”، أكبر سلالات الدواجن في الصين، وأكثرها استهلاكًا أيضًا، مؤكدين أنها ستقلل من العمالة ومن خسائر المزارعين كذلك.