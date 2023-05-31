Icon

ثغرات أمنية وراء عملية خطف المواطن السعودي بلبنان Icon بطل الدوري السعودي للمحترفين لا يخسر في ليلة التتويج Icon الدفاع المدني يحذر أهالي مكة وجازان Icon السعودية الفتية .. العمر المتوسط للسكان 29 عامًا وللمواطنين 25 Icon اكتمال جاهزية قطارَي الحرمين والمشاعر المقدسة لنقل الحجاج Icon تفاصيل تعداد السعودية 2022 .. الذكور 61% وعدد الأسر 4.2 ملايين أسرة Icon ضربة جديدة لاقتصاد الصين بسبب ارتفاع البطالة Icon آل باتشينو يرزق بطفل رابع في سن الـ 82 عامًا Icon أندية سعودية تترقب موقف كانتي مع تشيلسي Icon إحباط تهريب 100 كيلو قات بالعارضة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لقياس تنمية القدرات البشرية

تقويم التعليم تبدأ تطبيق اختبار TIMSS

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
تقويم التعليم تبدأ تطبيق اختبار TIMSS
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة والتنسيق مع وزارة التعليم، في تطبيق اختبار TIMSS 2023 الذي يُقام كل أربع سنوات؛ بهدف تقييم النظم التعليمية في دول متفرقة، خلال المدة من 10 -12 ذو القعدة 1444هـ، وسيكون تطبيقه إلكترونيًّا عبر منصة المنظمة الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA، في مادتي الرياضيات والعلوم، على (11707) من الطلاب والطالبات، من الصف الرابع الابتدائي والثاني متوسط، في 421 مدرسة موزعة على 73 مدينة ومحافظة في المملكة.

أهداف الدراسة

وتهدف الدراسة الدولية TIMSS إلى الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلّمها الطلبة في مادتَي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، ومتابعة المؤثرات النسبية للتعليم والتعلم في الصف الرابع الابتدائي ومقارنتها بتلك المؤثرات في الصف الثاني المتوسط، كما تقارن تحصيل الطلبة في العلوم والرياضيات في أنظمة تربوية متباينة في خلفياتها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية؛ ومن ثم الوصول إلى أهم وأفضل الوسائل المؤدية إلى تعليم أفضل عبر مقارنة نتائج الاختبارات لدولة ما مع نتائج دول أخرى متقدمة في سياق السياسات والنظم التعليمية المطبقة المؤدية إلى معدلات تحصيل عالية لدى الطلبة.

قد يهمّك أيضاً
طلبات توتنهام قد تبعد هاري كين عن الريال

طلبات توتنهام قد تبعد هاري كين عن الريال

إحباط ترويج حشيش و19.973 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي في الرياض

إحباط ترويج حشيش و19.973 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي في الرياض

تنمية القدرات البشرية

وتعد دراسة الاتجاهات الدولية في الرياضيات والعلوم من خلال TIMSS إحدى الدراسات العالمية التي تشرف عليها المنظمة الدولية لتقييم التحصيل التربوي IEA، بهدف الحصول على بيانات شاملة عن المفاهيم والمواقف التي تعلّمها الطلبة في مادتَي العلوم والرياضيات في الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط.

يُذكر أن الاختبارات والدراسات الدولية تقيس مؤشرات مهمة في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها، لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، وتعقد بشكل دوري كل 4 سنوات، حيث عُقدت لأول مرة في المملكة عام 2003م، وواصلت المشاركة في الدورات المتعاقبة في الأعوام 2007م، 2011م، 2015م، 2019م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة