تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية

بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أسهم تقويم الرياض الذي تنفذه الهيئة العامة للترفيه؛ منذ انطلاقته في خلق أكثر من 185 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، مما يعكس نجاحه الكبير في المشاركة بحل مشكلة البطالة، وزيادة توظيف الشباب والشابات، مواكبة لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

تحسين مستوى المعيشة

كما أن جهود تقويم الرياض في الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ على مستوى التشغيل والتوظيف؛ كان لها دور فعال في تحريك الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة بمجالات الترفيه، وفتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية، مما أسهم في تحسين مستوى المعيشة، ورفع جودة الحياة.

على صعيد متصل، استحدث تقويم الرياض 55 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من 130 ألف وظيفة غير مباشرة؛ في الهيئة العامة للترفيه منذ انطلاقته؛ مما وفر أعمالًا مستمرة ورواجًا طوال العام.

مزيد من الإنجازات

ونجاح تقويم الرياض خلال الأشهر الثمانية الماضية في تحقيق نجاحات اقتصادية كبيرة، وخلق الوظائف في مختلف المجالات، يؤكد أن الهيئة العامة للترفيه تسير في الاتجاه الصحيح، وأنها تحقق مستهدفاتها بإيقاع متسارع، يفتح باب الأمل والتفاؤل لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل القريب.

تقويم الرياض

ويتضمن تقويم الرياض فعاليات مستمرة طوال العام، ويحتوي على مجموعة من الأحداث والفعاليات الترفيهية المتنوعة، والخيارات المتميزة في مجالات العروض المسرحية والحفلات والتسوق، إضافة إلى المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، والتجارب الجديدة، التي تعكس حجم الثراء الكبير، والتنوع الذي يخاطب رغبات جميع فئات المجتمع، وفئات الزوار القادمين من الخارج، ويسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.