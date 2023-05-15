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الوظائف المباشرة أكثر من 55 ألفًا

تقويم الرياض يوفر أكثر من 185 ألف وظيفة

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
تقويم الرياض يوفر أكثر من 185 ألف وظيفة
المواطن - فريق التحرير

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ساهم تقويم الرياض منذ انطلاقه حتى مارس الماضي في خلق أكثر من 185 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، منها 55 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من 130 ألف وظيفة غير مباشرة.

ونجح تقويم الرياض الذي تنفذه الهيئة العامة للترفيه خلال الـ 8 أشهر الماضية في تحقيق نجاحات اقتصادية كبيرة من خلال خلق الوظائف بمختلف المجالات، حيث أكد المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أنه “بدعم من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تم توفير أكثر من 185 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن القادم أكبر”.

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تقويم الرياض

ويتضمن “تقويم الرياض” الذي تقوم عليه الهيئة العامة للترفيه فعاليات مستمرة طوال العام، ويحتوي على مجموعة من الأحداث والفعاليات الترفيهية المتنوعة، كما يضم عددا من الخيارات الترفيهية المميزة في مجالات العروض المسرحية والحفلات والتسوق، إضافة إلى المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، ومجموعة من التجارب والفعاليات الجديدة، وعروض الألعاب النارية

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