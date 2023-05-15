Icon

إتاحة خدمات العنوان الوطني عبر أبشر Icon الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة Icon تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية Icon وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي Icon إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي Icon الضمان الصحي يغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد 50 ألف ريال Icon عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة Icon وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال لقاء فيصل بن فرحان بنظيرته الألمانية

تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في جدة، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية الألمانية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية منها.

قد يهمّك أيضاً
طلاب وطالبات المملكة يحصدون 18 ميدالية في آيتكس 2023

طلاب وطالبات المملكة يحصدون 18 ميدالية في آيتكس 2023

المملكة تطلق مشاريع تعليمية وسكنية في اليمن

المملكة تطلق مشاريع تعليمية وسكنية في اليمن

قد يهمّك أيضاً
ريادة المملكة كقوة عظمى لم تكن وليدة الصدفة

ريادة المملكة كقوة عظمى لم تكن وليدة الصدفة

المسكنات غير مفيدة لآلام البطن

المسكنات غير مفيدة لآلام البطن

جهود المملكة

وأبدت وزيرة خارجية ألمانيا شكر وتقدير بلادها لما قامت به المملكة من عمليات إجلاء لرعايا ألمانيا من السودان، منوهةً بالكفاءة العالية للجهات السعودية في نجاح هذه العمليات.

عقب ذلك عقد الجانبان، جلسة مباحثات رسمية تطرق خلالها إلى أهمية بذل كافة الجهود على جميع المستويات والأصعدة لتحقيق الرؤى المشتركة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز جهود البلدين في إرساء دعائم السلام بالمنطقة والعالم، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

حضر جلسة المباحثات، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين المعيّن لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها
السعودية اليوم

لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها

السعودية اليوم
وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة...

السعودية اليوم
ذاكرة الأغنية الخليجية والسعودية في ليلتين ممتزجتين بأصوات النجوم
السعودية اليوم

ذاكرة الأغنية الخليجية والسعودية في ليلتين ممتزجتين...

السعودية اليوم
بيئة عسير تفتح بوابات سد الملك فهد ببيشة دعمًا للمزارعين
السعودية اليوم

بيئة عسير تفتح بوابات سد الملك فهد...

السعودية اليوم
سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود السعودي
السعودية اليوم

سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود...

السعودية اليوم
سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا
العالم

سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا

العالم
شلالات الباحة وجهة الباحثين عن جمال الطبيعة
السعودية اليوم

شلالات الباحة وجهة الباحثين عن جمال الطبيعة

السعودية اليوم
تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية حال تعرضها للشمس
صحة وطب‎

تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية...

صحة وطب‎