موعد آخر إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث الأهلي بطلًا لـ المربع الذهبي لكرة السلة على حساب النصر تليغرام يحذف 40 قناة تُستخدم لابتزاز النساء يزيد الراجحي يُتوج بـ رالي تبوك إنقاذ شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة بعسير دموع وأحضان وسجدة شكر.. مشاهد من فرحة الطلبة السعوديين بجوائز آيسف نجم توتنهام يودع الجماهير بالدموع ويقترب من دوري روشن التعادل يحسم مباراة ليفربول ضد أستون فيلا طريقة حساب القيمة المضافة على أرباح السيارات المستعملة السعودية تدين وتستنكر تخريب سفارة قطر في السودان
أعلن مركز الإعلام الرقمي في العراق، اليوم السبت، عن حذف تطبيق تليغرام حوالي 40 قناة ومنصة تستخدم لابتزاز النساء في العراق.
وذكر المركز، في بيان صحفي، أن القنوات تُستخدم لنشر صور ومقاطع خاصة من حسابات تليغرام قام المجرمون باختراقها عبر آلية معروفة حذر منها مركز الإعلام الرقمي DMC في بيان سابق.
وأضاف أن “المبتزين ينشرون صور ومقاطع خاصة للنساء في العراق بعد اختراق الحسابات لغرض الابتزاز المالي في صورة بشعة لكيفية استغلال الجهل الرقمي للمستخدم”.
يذكر أن تطبيق تليغرام حذف أمس الجمعة عدة قنوات وبوتات كانت تستخدم لتسريب بيانات المواطنين العراقيين.