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هدفها اختراق الحسابات للحصول على المال

تليغرام يحذف 40 قناة تُستخدم لابتزاز النساء

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
تليغرام يحذف 40 قناة تُستخدم لابتزاز النساء
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مركز الإعلام الرقمي في العراق، اليوم السبت، عن حذف تطبيق تليغرام حوالي 40 قناة ومنصة تستخدم لابتزاز النساء في العراق.

مواقع لابتزاز النساء

وذكر المركز، في بيان صحفي، أن القنوات تُستخدم لنشر صور ومقاطع خاصة من حسابات تليغرام قام المجرمون باختراقها عبر آلية معروفة حذر منها مركز الإعلام الرقمي DMC في بيان سابق.

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وأضاف أن “المبتزين ينشرون صور ومقاطع خاصة للنساء في العراق بعد اختراق الحسابات لغرض الابتزاز المالي في صورة بشعة لكيفية استغلال الجهل الرقمي للمستخدم”.

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تسريب بيانات

يذكر أن تطبيق تليغرام حذف أمس الجمعة عدة قنوات وبوتات كانت تستخدم لتسريب بيانات المواطنين العراقيين.

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