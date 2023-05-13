تمديد الإغلاق الجوي في السودان حتى نهاية الشهر

قررت السلطات في السودان استمرار الإغلاق الجوي في البلاد حتى نهاية شهر مايو الجاري، مع استثناء الطائرات التي تحمل مواد إغاثية ومساعدات إنسانية.

اشتباكات السودان

يأتي هذا في الوقت الذي تحولت فيه مدينتا ود مدني وبورتسودان إلى مركز للنزوح جراء الاشتباكات في البلاد، حيث تتواصل عمليات القتال بضراوة في العاصمة الخرطوم ومدنها الثلاثة الكبرى.

إغلاق المجال الجوي

ومنذ اندلاع الاشتباكات تم إغلاق المجال الجوي السوداني حتى 30 أبريل الماضي، وفي يوم 1 مايو تم تمديد الإغلاق حتى اليوم 13 مايو.

وفي وقت سابق قالت هيئة الطيران المدني،” إنه تقرر تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 13 مايو، يستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص وموافقة القوات المسلحة السودانية، واليوم صدر بيان آخر ينص على التمديد لنفس الأسباب وبنفس الاستثناءات.

إجلاء الرعايا

وشهد السودان، منذ اندلاع الأزمة حركة إجلاء واسعة للرعايا الأجانب؛ حيث اتجهت معظم الدول إلى إجلاء رعاياها من السودان سواء عبر الجو برحلات طيران عسكرية، أو من خلال البر عبر المعابر بين مصر والسودان، أو بحرًا من خلال بورتسودان، المطلة على البحر الأحمر إلى المملكة حيث تم إجلاء أكثر من 11 ألف شخص من السودان عبر السلطات السعودية.