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لعدم المعاقبة بالغرامة المالية أو السجن

تمديد مهلة ترخيص السلاح حتى 30 ذو الحجة

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٧ مساءً
تمديد مهلة ترخيص السلاح حتى 30 ذو الحجة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين، وذلك حتى 30/ 12/ 1444هـ.

نظام الأسلحة والذخائر

وأهابت الوزارة بعموم المواطنين المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة.

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النماذج والتعليمات

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة (www.moi.gov.sa)، وحجز موعد بفروع الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات عبر منصة أبشر من “خدمة مواعيد الأسلحة والمتفجرات” بالأمن العام.

خطوات ترخيص السلاح

وتشمل خطوات ترخيص السلاح عبر منصة أبشر ما يلي:

1- حجز موعد عن طريق منصة أبشر لمراجعة أقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط محافظات المناطق.

2- إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة أبشر لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.

3- إحضار الأسلحة المراد تصريحها دون الذخيرة.

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