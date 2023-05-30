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تم إنقاذهم من الموت في اللحظات الأخيرة

تمساح يحاصر عشرات السباحين داخل المياه

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
تمساح يحاصر عشرات السباحين داخل المياه
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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عاش مجموعة من السباحين، لحظات من الرعب والفزع، فوق منصة في بحيرة تكساس، بينما كان يتربص لهم تمساح في مكان قريب.

لحظة ظهور التمساح

وتظهر سلسلة مقاطع فيديو متداولة، تمت مشاركتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، 18 شخصًا على الأقل يقفون على منصة عائمة في بحيرة شمال هيوستن بينما يسبح التمساح في المياه تحتهم.

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وظل السباحون عالقين فوق المنصة الخشبية، حتى تم إنقاذهم في وقت لاحق، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

رسالة إنذار

وظهر التمساح في مقطع فيديو، حصد ملايين المشاهدات، أثناء طفوه على السطح لفترة وجيزة، بينما ينظر إليه السباحون العالقون، وفي الناحية الأخرى عدد لا يحصى من رواد الحديقة المتجمعين حول بركة المياه من مسافة آمنة.

وكان الحدث بمثابة رسالة إنذار أخيرة من انتشار التماسيح بشكل مخيف في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المعروف أن التماسيح تكون أكثر عدوانية في الأشهر الممتدة من إبريل إلى يونيو، وهي فترة موسم التزاوج.

وبحسب “ديلي ميل”، فإنه كانت توجد لافتات في المنتزه المحيط بالبحيرة تنصح بعدم السباحة بسبب انتشار التماسيح، إلا أنه تم تجاهل تلك التحذيرات.

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