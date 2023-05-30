تمساح يلتهم ذراع رجل بعد سقوطه في بركة مياه

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استطاع مواطن أمريكي مقيم في ولاية فلوريدا، النجاة بحياته بعد سقوطه ببركة مياه، ولكنه فقد إحدى ذراعيه بعد أن التهمها تمساح.
وأصبح جوردان ريفيرا، المقيم في فلوريدا، البالغ من العمر 23 عامًا، فريسة سهلة بعد سقوطه في بركة مياه، حيث كان في انتظاره تمساح جائع يوم الأحد الماضي.
وفقد ريفيرا ذراعه اليمنى عندما سقط فريسة في فم التمساح، وقال ريفيرا لشبكة NBC2: “انتهى الطريق بي إلى حفرة المياه، ولم أدرك حجمها في ذلك الوقت، حيث تعثرت وسقطت فجأة في البركة”.
وبحسب ما ورد في الأنباء التي تداولتها المواقع الأمريكية، تم إنقاذ ريفيرا من قبل السكان المحليين.
وقال متحدث باسم لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية: إن التمساح الذي يبلغ طوله 3.175 متر قد تم التخلص منه بطريقة آمنة.