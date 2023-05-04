الشمري يتنازل عن قاتل أخيه بعد شفاعة أمير الشمالية

تنازل الشمري عن قاتل أخيه بعد شفاعة فيصل بن خالد الشباب قد يعاقب هتان باهبري وظائف احتلها الذكاء الاصطناعي في السعودية السفارة الأمريكية لرعاياها في كييف: الجؤوا لملاذ آمن تعليق تيسير الجاسم مع اقتراب الأهلي من الصعود لـ دوري روشن وصول طائرة هندية إلى جدة على متنها نحو 135 شخصًا قادمة من السودان جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعثر الاتحاد وفوز الشباب سكني يعيد التذكير بشروط والتزامات دعم البناء الذاتي الهيدروجين النظيف ومواجهة التغير المناخي أبرز محادثات وزير الطاقة والمستشار الألماني قصة بلدة مكسيكية تكرم الحمير في يوم العمال
أثمرت شفاعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، بتنازل ولي الدم حمود بن خالد بن جزاع الشمري في واقعة مقتل أخيه ممدوح بن خالد بن جزاع الشمري- رحمه الله-.
وأكد أمير الحدود الشمالية خلال استقباله اليوم أولياء الدم: أن العفو عند المقدرة من عزائم الأمور، معربًا عن شكره لأسرة وذوي وأولياء الدم على تجاوبهم وتنازلهم، داعيًا الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، مؤكدًا عمق الترابط والتآلف والتواد بين أبناء المملكة انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة، لإرساء السلم المجتمعي، والحث على العفو، دون إخلال بأداء الحقوق لأصحابها، وفق ما نص عليه الشرع المطهر والأنظمة.