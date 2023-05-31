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مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية

تنبيه: أمطار وبرد وسيول على منطقة مكة المكرمة

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٤ مساءً
تنبيه: أمطار وبرد وسيول على منطقة مكة المكرمة
المواطن - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

 وأشار المركز إلى أن الحالة المناخية تشمل تأثيراتها العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مبيناً أن الحالة تستمر بمشيئة الله حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.

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