تنبيه: أمطار وبرد وسيول على منطقة مكة المكرمة

تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني لـ 15 يونيو مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض وزير الرياضة عن قدوم ميسي وبنزيما للدوري السعودي: انتظروا الإعلان الرسمي موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.
وأشار المركز إلى أن الحالة المناخية تشمل تأثيراتها العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، مبيناً أن الحالة تستمر بمشيئة الله حتى الساعة الـ 11 من مساء اليوم.