تنبيه لسكان الشرقية والرياض ومكة المكرمة: سيول وبرد

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نبه المركز الوطني للأرصاد أهالي سكان المنطقة الشرقية بشأن هطول أمطار متفاوتة من متوسطة إلى خفيفة.
وأوضح المركز في تغريدة على تويتر: أن الحالة الجوية تشمل محافظات: الخفجي- حفر الباطن- القيصومة- النعيرية – قرية العليا.
وأكد المركز أن الحالة الجوية ستستمر من اليوم الجمعة وحتى الخامسة من صباح غد السبت.
كما توقع المركز هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في مدى الرؤية يشمل السليل ووادي الدواسر.
ونبه المركز بهطول أمطار غزيرة على مكة المكرمة، يشمل محافظات: الخرمة – المويه – تربة- رنية.
وأكد المركز أن الأمطار يصحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البَرَد وجريان السيول، مع شبه انعدام في الرؤية.