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تنبيه من أمطار مصحوبة بتساقط البرد وجريان السيول بنجران والحناكية والمهد

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
تنبيه من أمطار مصحوبة بتساقط البرد وجريان السيول بنجران والحناكية والمهد
المواطن - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، خباش، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.

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المدينة المنورة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم أيضا من أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتي الحناكية والمهد بمنطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وبين المركز أن الحالة التي بدأت الساعة الـ 1 ظهرا تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .

سيول على جازان

كما نبّه المركز أيضا اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، وتدن في مدى الرؤية الافقية ، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، وابوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وفيفا ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعه.

وبيّن المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله-تعالى – حتى الساعة الـ11 مساء.

 

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