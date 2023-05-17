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تنبيه من أمطار وبرد وسيول على محافظات جازان

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
تنبيه من أمطار وبرد وسيول على محافظات جازان
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا بشأن طقس غير مستقر على بعض محافظات منطقة جازان خلال الساعات القادمة.

أمطار خفيفة لمتوسطة

وتوقع المركز، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، مع تدنٍّ في الرؤية على أبو عريش، أحد المسارحة، الدرب، الطوال، بيش، صامطة، صبيا، ضمد.

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كما أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مناطق، الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، الفطيحة، فيفا.

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وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر– بمشيئة الله تعالى– بداية من الساعة 12:00م الخميس الموافق 28/ 10/ 1444 وحتى الساعة: 10:00م الخميس الموافق 28/ 10/ 1444.

منخفض جوي

وتوقع مركز طقس العرب، أن تتأثر أجواء السعودية الأيام المقبلة بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع تزحزح في المرتفع الجوي شبه المداري، وتستثير هذه الظروف الجوية تدفق بخار الماء بخصائص استوائية للمنطقة.

وأضاف المركز في بيانه أن شبه الجزيرة العربية بما فيها السعودية ستتأثر بهذه الأجواء والتي قد تستمر حتى نهاية مايو الحالي بتقلبات جوية تشمل فرص هطول أمطار رعدية ورياح هابطة شديدة وعواصف غبارية على بعض المناطق.

سحب ركامية

وتوقع أن تتهيأ الفرصة بعد ظهر اليوم الأربعاء لتكاثر السحب الركامية على نجران ومرتفعات شرق جازان وعسير، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصاحبها العواصف الرعدية وتساقط حبات من البرد، مما يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب في بعض المناطق.

تعمق المنخفض

كما توقع تعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا على أجواء السعودية نهاية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع تدفق كميات من بخار الماء الاستوائي للمنطقة، بحيث تشتد ويتسع نطاق تأثير السحب الركامية والتي تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة وصواعق.

وتوقع أن تتهيأ الفرصة تدريجيًا يوم الخميس لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

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