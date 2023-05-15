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بضرورة حمل الأوراق الثبوتية الأصلية

تنبيه من القنصلية السعودية في إسطنبول لمواطنيها

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٠ صباحاً
تنبيه من القنصلية السعودية في إسطنبول لمواطنيها
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت قنصلية المملكة في إسطنبول، اليوم الاثنين، بيانًا لجميع المواطنين المقيمين بتركيا بشأن الخروج والتجول، تزامنًا مع بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.

وأوصت القنصلية على حسابها في “تويتر”، الجميع بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية عند الخروج أو التجول وفقًا للأنظمة التركية.

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وأكدت القنصلية أنها مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين، ودعت للتواصل معها في حالات الطوارئ على هذا الرقم، “00905309552120”.

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