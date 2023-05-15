تنبيه من القنصلية السعودية في إسطنبول لمواطنيها

إتاحة خدمات العنوان الوطني عبر أبشر الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي الضمان الصحي يغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد 50 ألف ريال عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
أصدرت قنصلية المملكة في إسطنبول، اليوم الاثنين، بيانًا لجميع المواطنين المقيمين بتركيا بشأن الخروج والتجول، تزامنًا مع بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية.
وأوصت القنصلية على حسابها في “تويتر”، الجميع بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية عند الخروج أو التجول وفقًا للأنظمة التركية.
وأكدت القنصلية أنها مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين، ودعت للتواصل معها في حالات الطوارئ على هذا الرقم، “00905309552120”.