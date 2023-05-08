تحذيرات غامضة من روسيا لسكان منطقة زاباروجيا النووية تنفيذ تجربة افتراضية للاستعداد المسبق لموسم حج 1444هـ يمنيان ومواطن في قبض الأمن لترويجهم القات والمخدرات فيصل بن فرحان وبوريل يبحثان مستجدات استضافة المباحثات السودانية بجدة وظائف شاغرة في فروع الهيئة الملكية السويد تلمح برغبتها في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وظائف شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية 55 وظيفة شاغرة لدى شركة NOMAC وزارة العدل: مركز المصالحة يُصدر 200 ألف وثيقة صلح ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
أعلنت وزارة الحج والعمرة، تنفيذ تجربة افتراضية للاستعداد المسبق لموسم حج 1444هـ، وذلك من منافذ الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحت وزارة الحج أن مسار الفرضية يشتمل على:
وتتم التجربة بـ 500 حاج افتراضي بـ4 رحلات طيران، وواحدة بحرية، و50 رحلة حافلات، من 5 مواقع انطلاق، مع وجود مركزي استقبال، و20 فندقًا مشاركًا.
وكانت وزارة الحج والعمرة بدأت في إصدار تصاريح الحج للحجاج من داخل المملكة، ابتداءً من 15 شوال 1444هـ.
كما أعلنت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل حجاج الداخل حتى 7 ذو الحجة 1444 هجريًا، أو حتى اكتمال العدد المحدد لحجاج هذا العام.