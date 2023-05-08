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من منافذ الوصول إلى مكة والمدينة

تنفيذ تجربة افتراضية للاستعداد المسبق لموسم حج 1444هـ

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
تنفيذ تجربة افتراضية للاستعداد المسبق لموسم حج 1444هـ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، تنفيذ تجربة افتراضية للاستعداد المسبق لموسم حج 1444هـ، وذلك من منافذ الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

مسار الفرضية

وأوضحت وزارة الحج أن مسار الفرضية يشتمل على:

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  • أولًا منافذ الوصول وهي جدة (ميناء جدة الإسلامي)، جدة (مطار الملك عبدالعزيز الدولي)، المدينة المنورة (مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي).
  • ثانيًا مراكز الاستقبال وتتضمن النورية والهجرة.
  • ثالثًا المساكن وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وتتم التجربة بـ 500 حاج افتراضي بـ4 رحلات طيران، وواحدة بحرية، و50 رحلة حافلات، من 5 مواقع انطلاق، مع وجود مركزي استقبال، و20 فندقًا مشاركًا.

إصدار تصاريح الحج

وكانت وزارة الحج والعمرة بدأت في إصدار تصاريح الحج للحجاج من داخل المملكة، ابتداءً من 15 شوال 1444هـ.

كما أعلنت الوزارة أن آخر موعد لتسجيل حجاج الداخل حتى 7 ذو الحجة 1444 هجريًا، أو حتى اكتمال العدد المحدد لحجاج هذا العام.

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