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تنفيذ حكم الشرع في يمنيين استدرجا مواطناً ونحراه بخميس مشيط

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
تنفيذ حكم الشرع في يمنيين استدرجا مواطناً ونحراه بخميس مشيط
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يُحاربون اللهَ ورسولَهُ ويَسْعَون في الأرض فساداً أن يُقتلوا أو يُصَلِّبوا أو تُقطع أيدِيهِم وأَرْجُلُهُم من خِلافٍ أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم).
أقدم كل من / وليد عبده محمد سلمان، و / ياسر محمد راشد البكالي – يمنيي الجنسية – على قتل / مسفر بن ناصر بن سعيد القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك باستدراجه إلى مكان بعيد عن الأنظار، ومن ثم نحره بسكين مما أدى إلى وفاته.

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وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم بقتلهما حداً لقتلهما المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجانيين / وليد عبده محمد سلمان، و / ياسر محمد راشد البكالي ـ يمنيي الجنسية ـ، اليوم السبت، 16 / 10 / 1444هـ الموافق 6 / 5 / 2023م في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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