تنومة تتجمل بعد يوم ماطر

انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني غدًا تغريم الاتحاد 10000 ريال زي عسكري صيني للجيش العراقي ومناشدة للسلطات بالتدخل بالمرصاد: القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية اختتام مؤتمر التكنولوجيا في الرعاية الصحية بجامعة الأميرة نورة التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشباب وتشرين السوري 8 مايو اليوم العالمي للحمير فكيف يحتفل به العالم تويتر الذهبية للشركات الصغيرة مقابل اشتراك بتكلفة أقل بايرن ميونخ يقدم هدية إلى برشلونة لضم ميسي لقطة تجمع فيصل بن فرحان ووزيري خارجية الكويت والأردن باجتماع بحث المستجدات
بدت محافظة تنومة، في حلة رائعة بعد يوم ماطر، فضلًا عن جريان الأودية، راسمة لوحة ربانية بديعة.
هكذا تبدو محافظة تنومة بعد يوم ماطر … مراسل #الاخبارية عثمان بن مرشد يوثق هذه اللحظات pic.twitter.com/bTR6u5I9rtقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 7, 2023
هكذا تبدو محافظة تنومة بعد يوم ماطر … مراسل #الاخبارية عثمان بن مرشد يوثق هذه اللحظات pic.twitter.com/bTR6u5I9rt
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 7, 2023
ورصدت قناة الإخبارية، مشاهد لمحافظة تنومة، حيث تزينت سمائها بألوان قوس قزح، وظهرت بحلة بديعة.
وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، خباش، حبونا، يدمة.
كما نبّه المركز أيضًا اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وفيفا، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.