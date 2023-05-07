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السماء تزينت بألوان قوس قزح

تنومة تتجمل بعد يوم ماطر

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
تنومة تتجمل بعد يوم ماطر
المواطن - فريق التحرير

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بدت محافظة تنومة، في حلة رائعة بعد يوم ماطر، فضلًا عن جريان الأودية، راسمة لوحة ربانية بديعة.

قوس قزح

ورصدت قناة الإخبارية، مشاهد لمحافظة تنومة، حيث تزينت سمائها بألوان قوس قزح، وظهرت بحلة بديعة.

الطقس المتوقع

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، مع شبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، ثار، خباش، حبونا، يدمة.

كما نبّه المركز أيضًا اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وفيفا، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

 

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