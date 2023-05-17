تنويه من السفارة في الكويت لمستفيدي التأمينات

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أصدرت السفارة السعودية في الكويت تنبيهًا لمستفيدي التأمينات الاجتماعية المتواجدين في الكويت.
وقالت السفارة في بيان لها اليوم: “تود السفارة إفادة مواطنيها الكرام مستفيدي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المتواجدين خارج المملكة، في حال وجود أي استفسارات أو طلبات المساعدة في إتمام صرف المستحقات، يمكنهم التواصل مع المؤسسة عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم 00966118087377”.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكدت في وقت سابق أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على التسجيل بنظام التأمينات وصرف المعاشات.
وقالت الخدمة إن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية في حال وجود علاقة عمل.
كما دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل، إلى تسجيل العاملين لديهم في التأمينات فور التحاقهم بالعمل؛ حفاظًا على حقوقهم وتعزيزًا للالتزام التأميني للمنشآت.
وأوضحت، أنه يمكن معرفة كل البيانات التأمينية ومدة الاشتراك والأجور المسجلة عبر خدمة “شهادة الأجور”.