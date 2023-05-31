توتر في الجو بين مقاتلة صينية وأخرى أمريكية

تشهد العلاقات بين الصين وأمريكا توتراً شديداً، وأعلنت الولايات المتحدة أن طائرة مقاتلة صينية نفذت مناورة عدوانية بلا داع بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان إن الطائرة الصينية من طراز جيه-16 حلقت الأسبوع الماضي على مقربة من طائرة أمريكية من طراز آر.سي-135، مما جعل الأخيرة تهتز أثناء التحليق بسبب الاضطرابات الجوية الناتجة عن تخلخل الهواء، وفق رويترز.

كما أضافت أن الولايات المتحدة ستواصل التحليق والإبحار، بأمان وبشكل مسؤول، ما دام القانون الدولي يسمح بذلك.

وأظهر مقطع مصور الطائرة المقاتلة الصينية وهي تمر من أمام الطائرة الأمريكية واهتزاز قمرة قيادة الأخيرة بسبب ما حدث من اضطرابات في الجو.

الرد الصيني

ونددت الحكومة الصينية بما اعتبرته استفزازاً أمريكياً بعد حادثة بين طائرة مقاتلة صينية وطائرة استطلاع عسكرية أميركية كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن هذه المناورات الاستفزازية والخطيرة هي مصدر مشاكل للأمن البحري، مؤكدة أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تتوقف عن هذه الاستفزازات الخطيرة على الفور، بحسب فرانس برس.

إضرار بسيادة الصين

كما أكدت أن إرسال الولايات المتحدة المتكرر وطويل الأمد لسفن وطائرات لمراقبة الصين عن كثب يضر للغاية بسيادة الصين وأمنها القومي”، مشددة على أن “الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها بحزم.

يأتي ذلك بينما تشهد العلاقات بين الصين وأمريكا بالفعل توتراً شديداً بشأن قضايا مثل تايوان وتحليق منطاد صيني فوق الولايات المتحدة أواخر عام 2022.