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في الدوري الإنجليزي

توتنهام يسقط أمام برينتفورد بثلاثية

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٥ مساءً
توتنهام يسقط أمام برينتفورد بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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تعرض الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير لخسارة ثقيلة أمام فريق برينتفورد بثلاثية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

توتنهام يفقد 3 نقاط

وكان الإنجليزي هاري كين أحرز الهدف الأول للسبيرز في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، نجح فريق برينتفورد في إحراز 3 أهداف عبر كل من بريان مبيومو هدفين في الدقيقتين الـ50 والـ62، بينما سجل يوان ويسا الهدف الثالث لفريق برينتفورد في الدقيقة الـ88.

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وبعد المباراة، أصبح رصيد برينتفورد 56 نقطة في المركز التاسع، أما رصيد السبيرز فتجمد عند 57 نقطة في المركز السابع.

هاري كين - توتنهام

مباريات اليوم

وتقام حاليًا مباريات ” فولهام ضد كريستال بالاس، وليفربول ضد أستون فيلا وولفرهامبتون ضد إيفرتون، مانشستر يونايتد ضد بورنموث”.

وتُختتم مباريات اليوم بلقاء بين آرسنال ونوتنجهام فورست في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

كما تُستكمل غدًا مباريات الجولة الـ37، بـ 3 مباريات وهم ” وست هام يونايتد ضد ليدز يونايتد، برايتون ضد ساوثهامبتون، مانشستر سيتي ضد تشيلسي”.

وتُختتم مباريات الجولة الـ37 بعد غد الاثنين بلقاء بين ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

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