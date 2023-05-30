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المتهم ما زال متواريًا عن الأنظار في منطقة الهرمل

تورط أكبر تاجر مخدرات بلبنان في اختطاف المطيري

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ مساءً
تورط أكبر تاجر مخدرات بلبنان في اختطاف المطيري
المواطن - فريق التحرير

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أشارت التحقيقات الأولية في لبنان، إلى تورط أكبر تاجر مخدرات ويدعي “علي زعيتر” الملقب بـ “أبوسلة” في عملية اختطاف المواطن السعودي مشاري المطيري.

ووفقاً لما ذكرته “قناة الإخبارية” بحسب معلومات غير رسمية، فإن المتهم ما زال متواريًا عن الأنظار في منطقة الهرمل، حيث تمت ملاحقته في 10 عمليات مداهمة ولم يتم القبض عليه حتى الآن.

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وعقب الإعلان عن تحرير المواطن مشاري المطيري، عقدت وزارة الدفاع اللبنانية اجتماعًا لبحث ملابسات جريمة الاختطاف.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن تحرير المواطن السعودي المختطف وتوقيف بعض المتورّطين بعد يومين من عملية الاختطاف.

وأوضح السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري؛ أن “الجهود التي قام بها الجيش جبّارة أدّت إلى تحرير المخطوف خلال أقلّ من 48 ساعة”.

وتوجّه بخاري عبر “mtv”، بـ”الشكر إلى وزير الداخليّة بسام مولوي؛ وقائد الجيش جوزف عون؛ على متابعتهما الحثيثة”.

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