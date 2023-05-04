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توسعة حفل روائع الموجي للإقبال الكبير قبل ساعات من الحفل

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
توسعة حفل روائع الموجي للإقبال الكبير قبل ساعات من الحفل
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، توسعة حفل روائع الموجي للمرة الثالثة؛ نظرًا للإقبال الكبير.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: نظرًا للإقبال الكبير، اضطررنا لتوسعة الحفل للمرة الثالثة واعذروني لن نستطيع أكثر من ذلك.

روائع الموجي

يقام اليوم الخميس حفل فنيّ يستعرض روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي، ضمن تقويم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، الموجي الذي رحل في عام 1995م، مخلفًا إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية، منها كثير من الأغاني والألحان التي اشتهر بها عمالقة الفن العربي، مثل: الأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن، وكل من عبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، وشادية، وصباح، وفايزة أحمد، ونجاة الصغيرة، ووردة، وطلال مداح، وغيرهم.

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