العثور على مستشفى ومقبرة تحت الماء بأمريكا إطلاق التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في عددٍ من البعثات توسعة حفل روائع الموجي للإقبال الكبير قبل ساعات من الحفل الشمري يتنازل عن قاتل أخيه بعد شفاعة أمير الشمالية الشباب قد يعاقب هتان باهبري وظائف احتلها الذكاء الاصطناعي في السعودية السفارة الأمريكية لرعاياها في كييف: الجؤوا لملاذ آمن تعليق تيسير الجاسم مع اقتراب الأهلي من الصعود لـ دوري روشن وصول طائرة هندية إلى جدة على متنها نحو 135 شخصًا قادمة من السودان جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعثر الاتحاد وفوز الشباب
أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، توسعة حفل روائع الموجي للمرة الثالثة؛ نظرًا للإقبال الكبير.
نظرًا للاقبال الكبير
اضطررنا لتوسعة الحفل للمرة الثالثة واعذروني لن نستطيع اكثر من ذلكhttps://t.co/4L7SQytu9j pic.twitter.com/Trjd8QI2Jh
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 3, 2023
وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: نظرًا للإقبال الكبير، اضطررنا لتوسعة الحفل للمرة الثالثة واعذروني لن نستطيع أكثر من ذلك.
يقام اليوم الخميس حفل فنيّ يستعرض روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي، ضمن تقويم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، الموجي الذي رحل في عام 1995م، مخلفًا إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية، منها كثير من الأغاني والألحان التي اشتهر بها عمالقة الفن العربي، مثل: الأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن، وكل من عبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، وشادية، وصباح، وفايزة أحمد، ونجاة الصغيرة، ووردة، وطلال مداح، وغيرهم.