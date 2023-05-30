توصيل الأدوية بالطائرات في دبي

نجح مستشفى فقيه الجامعي، مركز الرعاية الصحية الذكي في واحة دبي للسيليكون، المنضوية تحت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة “دييز”، في الاعتماد على الطائرات بدون طيار (الدرون) لتوصيل الأدوية.

مسافة 10 كيلومترات

ووفقًا لوسائل إعلام إماراتية، تم توصيل الأدوية بنجاح ضمن مسافة 10 كيلومترات إلى منزل أحد مراجعي المستشفى بأحد المجمّعات السكنية في دبي للسيليكون.

ويعد توصيل الأدوية عبر الطائرات بدون طيار تحولًا نوعيًا في مجال الرعاية الصحية. ويضمن هذا النهج المبتكر عناصر رئيسية من أهمها الاستجابة السريعة، حيث يمكن لمستشفى فقيه الجامعي توصيل الأدوية بسرعة إلى المرضى، ما يقلل بشكل كبير من وقت الاستجابة ويسهم في إنقاذ الأرواح في الحالات الحرجة، كذلك زيادة إمكانية الوصول، إذ تتخطى الطائرات بدون طيار الحواجز الجغرافية، مما يتيح للمرضى استلام الأدوية دون تأخير.