توضيح بشأن أحقية مستفيدي الضمان من أراضي سكني المجانية

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أوضح برنامج سكني، مدى شمول المستفيدين من الضمان الاجتماعي في الدعم المالي على الأراضي المجانية من وزارة الإسكان.
جاء ذلك خلال رد العناية بالمستفيدين التابعة للبرنامج عبر موقع “تويتر” على استفسار بهذا الشأن.
وقالت العناية بالمستفيدين “يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني، وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد”.
وكان برنامج سكني أعلن في وقت سابق، اكتمال حجز مخطط ولي العهد “الأزهار” بمكة المكرمة، وذلك بعد إطلاق عمليات الحجز إلكترونيًا للمخطط من خلال موقع وتطبيق سكني.
وأشار البرنامج إلى أنه سيتم طرح المزيد من الأراضي في مخطط ولي العهد خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية –2030 عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.