Icon

السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً Icon أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري Icon السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل Icon سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن Icon وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات Icon استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التقديم من خلال بوابة سكني

توضيح بشأن أحقية مستفيدي الضمان من أراضي سكني المجانية

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
توضيح بشأن أحقية مستفيدي الضمان من أراضي سكني المجانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج سكني، مدى شمول المستفيدين من الضمان الاجتماعي في الدعم المالي على الأراضي المجانية من وزارة الإسكان.

التقديم عبر سكني

جاء ذلك خلال رد العناية بالمستفيدين التابعة للبرنامج عبر موقع “تويتر” على استفسار بهذا الشأن.

قد يهمّك أيضاً
ريزيتش : أنا من طلبت مغادرة ضمك

ريزيتش : أنا من طلبت مغادرة ضمك

التشكيل المثالي للجولة الـ28 بدوري روشن

التشكيل المثالي للجولة الـ28 بدوري روشن

وقالت العناية بالمستفيدين “يكون التقديم من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني، وفي حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد”.

الحجز بمخطط الأزهار

وكان برنامج سكني أعلن في وقت سابق، اكتمال حجز مخطط ولي العهد “الأزهار” بمكة المكرمة، وذلك بعد إطلاق عمليات الحجز إلكترونيًا للمخطط من خلال موقع وتطبيق سكني.

وأشار البرنامج إلى أنه سيتم طرح المزيد من الأراضي في مخطط ولي العهد خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية –2030 عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة