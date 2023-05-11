الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية

علق خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، على مقطع الفيديو المتداول الذي يوثق لحظة سقوط نيزك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة مساء أمس الأربعاء.

وأظهر الفيديو المتداول على موقع “تويتر”، ظهور ضوء في السماء وسقوط نيزك بشكل مفاجئ.

دخول الشهب

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر” “نحن لا نعرف طبيعة الجسم المؤثر بشكل دقيق، لكن عمومًا ما تم ذكره يدخل تحت مسمى الشهاب إلا إذا ثبت عكس ذلك”.

وأضاف أن هذه تعتبر من الظواهر الطبيعية والتي تحدث باستمرار بشكل متفاوت من ناحية الحجم والشكل والوقت.

ولفت إلى أن الشهاب يُعد شعاعًا ضوئيًا مرئيًا يتكون عندما يخترق النيزك الغلاف الجوي للأرض، أو كرة من النار وهي أكبر من النيزك أو الشهاب المتفجر، التي يمكن أن تعني القذيفة أو الوهج.