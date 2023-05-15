توضيح من حساب المواطن بشأن التسجيل في تمهير

كشف حساب المواطن عن شروط التسجيل في برنامج الدعم للمستفيدين من برنامج تمهير.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها، مؤكدة ضرورة الإفصاح في حال وجود دخل من برنامج تمهير.

ولفتت إلى أنه يتم احتساب دخل تمهير ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن، وأنه لن يؤثر على الدعم في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق .

خطوات إضافة دخل تمهير

– اختيار نوع الدخل “غير ذلك”.

ـ مصدر الدخل “غير ذلك” .

ـ كتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير).

إيداع دفعة مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.

وكان البرنامج قد أعلن أن عملية إيداع الدفعة الـ 66 من الدعم المخصص للمستفيدين لشهر مايو سوف تستمر حتى مساء اليوم.

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.