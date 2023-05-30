توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري

أوضح برنامج حساب المواطن مدى تأثير تغيير الراتب الشهري للمواطن على الدعم المقدم من البرنامج.

وأفادت خدمة المستفيدين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” بضرورة التوجه إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج وتحديثها في حال طرأ أي تغيير على البيانات .

ولفتت إلى أن خطوات التحديث تتمثل في الدخول إلى أيقونة ( تفاصيل الطلب ، الإفصاح عن الدخل وتعديل الدخل ثم حفظ).

وأضافت أنه سيتم التحقق بعد ذلك من البيانات لدراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكان المستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية .

موعد دفعة يونيو

وفي وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن موعد إيداع مستحقات دفعة شهر يونيو المقبل في حسابات المستفيدين من الدعم.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من دفعة يونيو، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.

وأكدت أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.