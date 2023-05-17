توضيح من حساب المواطن بشأن عمل الزوجة

أوضح برنامج حساب المواطن، أن عمل الزوجة لا يؤثر على استحقاق الأسرة للدعم، والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأضافت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسار حول قيمة الحسم من الدعم عند عمل الزوجة، أنه سيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشارت إلى أنه يمكن معرفة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

طلبات الاعتراض

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 66 لشهر مايو.

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.