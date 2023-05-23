توضيح من مساند بشأن ضوابط استقدام العمالة

كشفت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الأعمار المسموح بها لإصدار تأشيرات استقدام العمالة.

وأوضحت مساند عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يجب ألا يقل عمر الأعزب أو العزباء عن 24 سنة، مؤكدة أنه سيتم رفض الطلب في حال عدم مطابقته لضوابط الاستقدام المُعتمدة.

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على حالة التأشيرة من خلال حساب مساند، لافتة إلى أن ما يخص المدفوعات الحكومية يتم التواصل بشأنه مع جهة الاختصاص.