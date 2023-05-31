توضيح هام بشأن باقات الحج

أوضحت وزارة الحج والعمرة، الفرق بين باقات الحج، وتفاصيل كل باقة، بما يتناسب مع إمكانيات كل حاج.

تفاصيل الباقات

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى السيدات عبر موقع تويتر، حيث سألت قائلة: ما الفرق بين أبراج منى الفئة أ، والفئة ب في مستوى الخدمات؟

بدروه رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة، قائلًا: يمكنك الاطلاع على تفاصيل الباقة المختارة بالدخول على اختيار الباقات، والضغط على طلب استعلام عن حجز، وإكمال بقية الخطوات.

المقاعد المتاحة

في وقت سابق، أشارت وزارة الحج والعمرة، إلى أن باقات الحج تظهر حسب المقاعد المتاحة في كل باقة.

وأوضحت الوزارة، أن باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي ضمن 4 فئات متنوعة وبأسعار مناسبة، من بينها الباقة الاقتصادية التي تبدأ من 3984 ريالًا، وذلك امتدادًا للجهود المبذُولة لرفع جودة الخدمات وتلبية رغبات الحجاج عبر إيجاد حلول وخيارات تناسب تطلعاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى تنويع إمكانية الدفع إما بدفع كامل المبلغ أو عبر الدفع الجزئي على 3 دفعات.