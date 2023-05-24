توقعات بأمطار رعدية على مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة غدًا

لقطات متداولة لحافلة القصيم المتسببة في وفاة طالبة وإصابة 24 تفويج 127.198 حاجًّا بنجلاديشيًّا ضمن مبادرة طريق مكة أبرز 5 معلومات عن يوم الأخ العالمي قضية محمد كنو تثير الجدل مجددًا تحذير تقني من مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي تشكيل مباراة برايتون ضد مان سيتي ضبط إسرائيليين تسببا في وفاة ثالث بدبي التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته في أمريكا ليفاندوفسكي قائد Barcelona بعد رحيل جوردي آلبا نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية
كشف طقس العرب توقعاته بشأن الحالة الجوية التي تشهدها المملكة، حيث أوضح أن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أنه يُتوقع أن تبقى أجزاء مُتفرقة من المملكة غدًا تحت تأثير نشاط السُحب الركامية؛ نتيجة تواجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا شرقي البحر الأبيض المُتوسط بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من الجنوب.
وتوقع طقس العرب أن يتجدد تكاثر السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر تدريجيًّا على مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وصولًا لمُرتفعات جنوب مكة المكرمة، وتترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات؛ مما يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب في بعض المناطق.
وبحسب طقس العرب، يُحتمل أن تمتد السحب الماطرة ولكن على نحوٍ مُتفرق لأجزاء من شمال منطقة الرياض إداريًّا وشمال الشرقية والقصيم وحائل والمدينة المُنورة، وتكون هذه الأمطار مُتوسطة في مُجملها، وتُترافق بهبوب رياح نشطة قد تتجاوز سرعتها حاجز 100 كم/ الساعة تؤدي إلى حدوث عواصف رملية مؤقتة.
وأوضح أنه ولا يُستبعد أن تكون بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق محدودة إجمالًا من شمال وشمال غرب المملكة.