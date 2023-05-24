توقعات بأمطار رعدية على مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة غدًا

كشف طقس العرب توقعاته بشأن الحالة الجوية التي تشهدها المملكة، حيث أوضح أن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أنه يُتوقع أن تبقى أجزاء مُتفرقة من المملكة غدًا تحت تأثير نشاط السُحب الركامية؛ نتيجة تواجد منخفض جوي في طبقات الجو العليا شرقي البحر الأبيض المُتوسط بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من الجنوب.

تكاثر السحب الركامية

وتوقع طقس العرب أن يتجدد تكاثر السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر تدريجيًّا على مُرتفعات شرق جازان وعسير والباحة وصولًا لمُرتفعات جنوب مكة المكرمة، وتترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات؛ مما يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب في بعض المناطق.

أمطار متوسطة

وبحسب طقس العرب، يُحتمل أن تمتد السحب الماطرة ولكن على نحوٍ مُتفرق لأجزاء من شمال منطقة الرياض إداريًّا وشمال الشرقية والقصيم وحائل والمدينة المُنورة، وتكون هذه الأمطار مُتوسطة في مُجملها، وتُترافق بهبوب رياح نشطة قد تتجاوز سرعتها حاجز 100 كم/ الساعة تؤدي إلى حدوث عواصف رملية مؤقتة.

وأوضح أنه ولا يُستبعد أن تكون بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق محدودة إجمالًا من شمال وشمال غرب المملكة.