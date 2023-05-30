توقعات بأمطار رعدية وبرد على حفر الباطن

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أعلن طقس العرب أن آخر صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى اندفاع حزام من السحب الركامية الرعدية نحو أنحاء واسعة من حفر الباطن.
وتترافق السحب بهطول أمطار غزيرة، وقد يصحبها تساقط البَرَديات الكثيفة أحيانًا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه بالطرقات في بعض الأحياء.
كما تُشير ذات الصور إلى استمرار تأثر أجزاء مُختلفة من حائل والقصيم والرياض وشرق المدينة المنورة بسحب ماطرة بحمد الله.