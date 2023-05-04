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وسط جريان السيول وتساقط البرد

توقعات بأمطار غزيرة ورياح على معظم المناطق بدءًا من الغد

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٢ مساءً
توقعات بأمطار غزيرة ورياح على معظم المناطق بدءًا من الغد
المواطن - واس

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة، وذلك ابتداء من غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل، تشمل هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يصاحبها رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان للسيول وتساقط للبرد.

أمطار غزيرة

وتشهد مناطق عسير، الباحة، جازان، نجران وأجزاء من منطقة مكة المكرمة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ابتداء من يوم غدٍ الجمعة حتى الثلاثاء المقبل، فيما تشهد أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ومعظم محافظات منطقة القصيم هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة ابتداء من يوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل.

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وتتأثر مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك – خاصة الأجزاء الشرقية منها – بنشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية خلال يومي السبت والأحد المقبلين.

وأهاب المركز بالجميع متابعة منصاته الإعلامية لمعرفة مستجدات الحالة المتوقعة والمحافظات المتأثرة بها، مع اتباع تعليمات وإرشادات الجهات المعنية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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