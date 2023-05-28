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السحب الركامية تغطي السماء الآن

توقعات بأمطار وعواصف على المدينة المنورة

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٧ مساءً
توقعات بأمطار وعواصف على المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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أوضح طقس العرب أن آخر صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار تشير إلى تكاثر السحب الركامية على أحياء من المدينة المُنورة الآن وبخاصة الشمالية، مشيرًا إلى أنها تترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة يُصحبها حدوث العواصف الرعدية أحيانًا مما قد يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات.

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أمطار وأتربة

على صعيد آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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وتوقع مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم،، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وحائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف، كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.

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