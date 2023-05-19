توقعات بأمطار وعواصف على غرب الرياض

توقع طقس العرب أن تشهد الساعات المقبلة، تكاثرًا للسحب الركامية غرب العاصمة، وازدياد فرص الأمطار.

سحب ركامية

وقال طقس العرب في تقرير له: إن آخر صور رادار الأمطار تشير إلى تكاثر السحب الركامية غرب العاصمة الرياض الآن، وتتحرك للشرق تدريجيًّا قادم الوقت لتؤثر على أغلب أنحاء المدينة وتترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة، وتُصحب بحدوث العواصف الرعدية أحيانًا.

الطقس المتوقع

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على مناطق المملكة، والمناطق المعرضة للأمطار والرياح المغبرة.

وقال “الحصيني”، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إنه حسب نماذج الطقس متوقع خلال “36” ساعة القادمة، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة.

وأضاف أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران والقصيم وشرق وجنوب حائل وشرق مكة وغزيرة على المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة وحبات برد.