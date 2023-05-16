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برد غدًا على نجران وجازان وعسير

توقعات بتقلبات جوية غير موسمية وأمطار وعواصف

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٩ مساءً
توقعات بتقلبات جوية غير موسمية وأمطار وعواصف
المواطن - فريق التحرير

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توقع طقس العرب أن تشهد المملكة خلال الفترة القادمة، حالة من التقلبات الجوية غير الموسمية، وتترافق بأمطار رعدية، ورياح هابطة شديدة وعواصف غبارية على عدة مناطق.

وقال طقس العرب في تقريره بشأن حالة الطقس: إن آخر القراءات الجوية تشير إلى توقعات بتأثر أجواء المملكة السعودية قادم الأيام بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع تزحزح في المرتفع الجوي شبه المداري، وتستثير هذه الظروف الجوية تدفق بخار الماء بخصائص استوائية للمنطقة.

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وأوضح طقس العرب أن ذلك يؤدي إلى تأثر شبه الجزيرة العربية بما فيها المملكة الفترة القادمة؛ أي قد تستمر حتى نهاية مايو الحالي بتقلبات جوية تشمل فرص هطول أمطار رعدية ورياحًا هابطة شديدة وعواصف غبارية على بعض المناطق بمشيئة الله.

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أمطار رعدية

واستطرد: يُتوقع- بمشيئة الله- أن تتهيأ الفرصة فترة ما بعد الظهر من يوم الأربعاء لتكاثر السُحب الركامية على نجران ومُرتفعات شرق جازان وعسير، وتترافق هذه السُّحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة تُصحب بحدوث العواصف الرعدية وتساقط حبات من البَرَد مما يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب في بعض المناطق.

ولفت طقس العرب إلى أنه يتوقع أن تمتد تدريجيًّا أثناء النهار بعض السُّحب الركامية لمنطقة الرياض إداريًّا والتي تتركز على المُحافظات الجنوبية من المنطقة بما فيها الخرج والأفلاج ووادي الدواسر، وتترافق بأمطار مُتوسطة في أغلبها تُصحب بحدوث الرعد أحيانًا.

وتابع: كما يُتوقع أن تترافق السُحب الرعدية بما يسمى برياح هابطة شديدة في مناطق وجودها، قد تصل هباتها إلى ما يتجاوز 100 كم/ ساعة مما يؤدي أيضًا إلى نشوء موجات غُبارية كثيفة، وتستوجب هذه الرياح تثبيت المقتنيات الخارجية والقيادة بحذر شديد أثناء حدوثها.

السُّحب الركامية المُمطرة

وكشف طقس العرب أن نواتج المُحاكاة الحاسوبية تشير إلى توقعات بتعمق المُنخفض الجوي في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة نهاية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع تدفق كميات من بخار الماء الاستوائي للمنطقة، بحيث تشتد ويتسع نطاق تأثير السُّحب الركامية والتي تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة وصواعق.

وأكمل: بناءً على ما سبق، يُتوقع أن تتهيأ الفرصة تدريجيًّا يوم الخميس لهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مُرتفعات جازان وعسير والباحة بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، موضحًا أن بعض السُّحب الركامية تمتد لتطال جنوب منطقة المدينة المنورة وأجزاء مُتفرقة من الرياض والقصيم والشرقية مع هطول أمطار مُتوسطة في أغلبها يُصاحبها رياح هابطة شديدة تؤدي لحدوث موجات غبارية في بعض المناطق، وتتجدد الأمطار يوم الجمعة على المُرتفعات الجنوبية الغربية، بالإضافة إلى أجزاء مُتفرقة من الرياض والشرقية، وقد تطال أجزاء محدودة إجمالًا من الحدود الشمالية والقصيم بمشيئة الله تعالى.

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