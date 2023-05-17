توقعات بتقلبات غير موسمية وأمطار تأثرًا بمنخفض جوي

توقع مركز طقس العرب، أن تتأثر أجواء السعودية الأيام المقبلة بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بالتزامن مع تزحزح في المرتفع الجوي شبه المداري، وتستثير هذه الظروف الجوية تدفق بخار الماء بخصائص استوائية للمنطقة.

وأضاف المركز في بيانه أن شبه الجزيرة العربية بما فيها السعودية ستتأثر بهذه الأجواء والتي قد تستمر حتى نهاية مايو الحالي بتقلبات جوية تشمل فرص هطول أمطار رعدية ورياح هابطة شديدة وعواصف غبارية على بعض المناطق.

سحب ركامية

وتوقع أن تتهيأ الفرصة بعد ظهر اليوم الأربعاء لتكاثر السحب الركامية على نجران ومرتفعات شرق جازان وعسير، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصاحبها العواصف الرعدية وتساقط حبات من البرد، مما يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب في بعض المناطق.

وتمتد تدريجيًا أثناء النهار بعض السحب الركامية لمنطقة الرياض إداريًا والتي تتركز على المحافظات الجنوبية من المنطقة بما فيها الخرج والأفلاج ووادي الدواسر، وتترافق بأمطار متوسطة في أغلبها تصحب بحدوث الرعد أحيانًا.

تعمق المنخفض

كما توقع تعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا على أجواء السعودية نهاية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع تدفق كميات من بخار الماء الاستوائي للمنطقة، بحيث تشتد ويتسع نطاق تأثير السحب الركامية والتي تترافق بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة وصواعق.

وتوقع أن تتهيأ الفرصة تدريجيًا يوم الخميس لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

امتداد السحب

وتمتد بعض السحب الركامية لتطال جنوب منطقة المدينة المنورة وأجزاء متفرقة من الرياض والقصيم والشرقية مع هطول أمطار متوسطة في أغلبها يصاحبها رياح هابطة شديدة تؤدي لحدوث موجات غبارية في بعض المناطق.

كما لفت إلى تجدد الأمطار يوم الجمعة على المرتفعات الجنوبية الغربية بالإضافة إلى أجزاء متفرقة من الرياض والشرقية وقد تطال أجزاء محدودة إجمالًا من الحدود الشمالية والقصيم.