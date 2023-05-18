توقعات بحالة مطرية على عدة مناطق تستمر إلى الغد

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على مناطق المملكة، والمناطق المعرضة للأمطار والرياح المغبرة.

توقع حالة مطرية

وقال “الحصيني”، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” إنه حسب نماذج الطقس متوقع خلال “36” ساعة القادمة من اليوم الخميس 28 شوال إلى يوم الجمعة 29 شوال 1444هـ، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة.

وأضاف أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران والقصيم وشرق وجنوب حائل وشرق مكة وغزيرة على المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة وحبات برد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك،حائل,والحدود الشمالية.