Icon

ولاية أمريكية تحظر تطبيق تيك توك Icon أرامكو تعلن استحداث منصبين قياديين جديدين Icon أرباح “أسمنت الجنوب” تتراجع 44% إلى 49 مليون ريال Icon الرياض وأياديها البيضاء وقلبها الكبير أمر ثابت بين قمتي 1968 و2023 Icon اليوم.. الإعلان عن حركة النقل الخارجي و4 خطوات للاستعلام Icon بدء عملية فصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة Icon توقعات بحالة مطرية على عدة مناطق تستمر إلى الغد Icon أسعار العملات مقابل الريال اليوم Icon الصحف العالمية تسلط الضوء على دور السعودية في لم الشمل بالقمة العربية Icon وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد

توقعات بحالة مطرية على عدة مناطق تستمر إلى الغد

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
توقعات بحالة مطرية على عدة مناطق تستمر إلى الغد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على مناطق المملكة، والمناطق المعرضة للأمطار والرياح المغبرة.

توقع حالة مطرية

وقال “الحصيني”، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” إنه حسب نماذج الطقس متوقع خلال “36” ساعة القادمة من اليوم الخميس 28 شوال إلى يوم الجمعة 29 شوال 1444هـ، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة.

قد يهمّك أيضاً
سيارة خشبية بـ 200 ألف يورو

سيارة خشبية بـ 200 ألف يورو

وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية

وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية

وأضاف أن الحالة الجوية تشمل أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران والقصيم وشرق وجنوب حائل وشرق مكة وغزيرة على المرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة وحبات برد.

قد يهمّك أيضاً
ضبط 132 كجم من القات قبل ترويجها بجازان

ضبط 132 كجم من القات قبل ترويجها بجازان

أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

أمطار رعدية وبرد على 5 مناطق

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك،حائل,والحدود الشمالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رشا رزق تطل على جمهورها في فعاليات جدة
السعودية اليوم

رشا رزق تطل على جمهورها في فعاليات...

السعودية اليوم
سيول عارمة شرق منطقة حائل
السعودية اليوم

سيول عارمة شرق منطقة حائل

السعودية اليوم
الزراعة: بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب في الشرق الأوسط بـ 3.5 ملايين طن
السعودية اليوم

الزراعة: بناء أكبر طاقة تخزينية متطورة للحبوب...

السعودية اليوم
عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان
السعودية اليوم

عيد الفطر ينعش صالونات الحلاقة في جازان

السعودية اليوم
الفتح والوحدة يرتضيان التعادل
الرياضة

الفتح والوحدة يرتضيان التعادل

الرياضة
أول رد من واتساب عقب اتهام ماسك له بالتنصت
تكنولوجيا

أول رد من واتساب عقب اتهام ماسك...

تكنولوجيا
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من الطائرة
غرائب

ركاب يصوتون على طرد سيدة مزعجة من...

غرائب