Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة

توقعات بسيول وبرد على المدينة المنورة حتى الـ10 مساءً

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ صباحاً
توقعات بسيول وبرد على المدينة المنورة حتى الـ10 مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة وأتربة مُثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح، وتساقط للبرد، وسيول، وشبه انعدام الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي خيبر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة مُستمرة حتى العاشرة من مساء اليوم الإثنين.

قد يهمّك أيضاً
إصابة شخصين في حريق شقة بالرياض والمدني يتدخل

إصابة شخصين في حريق شقة بالرياض والمدني يتدخل

الغطاء النباتي في السعودية على رأس مباحثات مكافحة التصحر والفاو

الغطاء النباتي في السعودية على رأس مباحثات مكافحة التصحر والفاو

الطقس المتوقع

على صعيد آخر، كشف طقس العرب أن آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية تشير إلى أنه يُتوقع أن يتعمق تأثير الحالة المناخية على المملكة السعودية يوم الاثنين، وذلك نتيجة تزايد تدفق تيارات هوائية شبه استوائية ورطبة للغاية لأجواء المملكة بالتزامن مع اندفاع تيارات هوائية أقل حرارة من شرقي البحر الأبيض المُتوسط.

قد يهمّك أيضاً
دخول مستثمرين جدد في مجال الفحص الدوري للسيارات بالسعودية

دخول مستثمرين جدد في مجال الفحص الدوري للسيارات بالسعودية

اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يدخل حيز التنفيذ

اتفاق وقف إطلاق النار في السودان يدخل حيز التنفيذ

المناطق المشمولة

وبناءً على ما سبق، يُتوقع- بمشيئة الله- أن يشتد ويتسع نطاق تأثير الحالة الممطرة على المملكة يوم الاثنين، بحيث يُتوقع هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من القطاع الغربي للمملكة بما فيه الطائف والمدينة المُنورة وترافق بتساقط البَرَديات، حسبما ذكر طقس العرب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة