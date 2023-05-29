توقعات بسيول وبرد على المدينة المنورة حتى الـ10 مساءً

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة وأتربة مُثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح، وتساقط للبرد، وسيول، وشبه انعدام الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظتي خيبر ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة مُستمرة حتى العاشرة من مساء اليوم الإثنين.
على صعيد آخر، كشف طقس العرب أن آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية تشير إلى أنه يُتوقع أن يتعمق تأثير الحالة المناخية على المملكة السعودية يوم الاثنين، وذلك نتيجة تزايد تدفق تيارات هوائية شبه استوائية ورطبة للغاية لأجواء المملكة بالتزامن مع اندفاع تيارات هوائية أقل حرارة من شرقي البحر الأبيض المُتوسط.
وبناءً على ما سبق، يُتوقع- بمشيئة الله- أن يشتد ويتسع نطاق تأثير الحالة الممطرة على المملكة يوم الاثنين، بحيث يُتوقع هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة على أجزاء واسعة من القطاع الغربي للمملكة بما فيه الطائف والمدينة المُنورة وترافق بتساقط البَرَديات، حسبما ذكر طقس العرب.