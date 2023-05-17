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اتخاذ القرار في الأسابيع المقبلة

توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر بالعالم

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ صباحاً
توقعات بطرح جديد لأسهم أرامكو سيكون الأكبر بالعالم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كشفت مصادر مطلعة عن خطط جديدة لطرح آخر بمليارات الدولارات لأسهم أرامكو مما سيكسبها زخمًا جديدًا، حيث من المقرر أن تكون الصفقة واحدة من أكبر مبيعات الأسهم في العالم في السنوات الأخيرة.

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أسهم أرامكو

وأفاد تقرير وكالة بلومبرج، أمس الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن السعودية تقترب من طرح آخر لأسهم أرامكو، وأنه يتم دراسة الأمر مع المستشارين من أجل طرح المزيد من أسهم شركة النفط العلاقة.

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وأوضح تقرير وكالة بلومبرج أنه يمكن اتخاذ قرار بشأن طرح الأسهم في الأسابيع المقبلة، وقالت المصادر: إن طرح “أرامكو” قد يتم في أقرب وقت هذا العام إذا مضت الحكومة قدمًا، على الرغم من عدم تحديد توقيت محدد.

القيمة السوقية لأرامكو

وتمتلك الحكومة بشكل مباشر حوالي 90% من أرامكو، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 8% أخرى، وتبلغ القيمة السوقية لأكبر شركة للطاقة في العالم “أرامكو” حوالي 2.1 تريليون دولار. وتفوقت أسهمها في الأداء على شركات النفط الغربية العملاقة مثل إكسون موبيل كورب هذا العام.

ولم تؤكد المصادر لبلومبرج، القيمة النهائية للصفقة المحتملة، كما يمكن للسعودية أن تقرر عدم المضي قدمًا إذا كانت ظروف السوق غير مواتية، وفقًا لـ”بلومبرج”.

أسهم أرامكو

ويجتذب أي طرح ثانوي لأسهم “أرامكو” مستثمرين جددًا بعد أن عززت الشركة توزيعاتها الأساسية في مارس، وقالت في مايو: إنها ستدفع أيضًا المزيد من التوزيعات للمساهمين.

وكانت أرامكو أعلنت عن صافي أرباح بلغ 31.9 مليار دولار للربع الأول، بانخفاض حوالي 19% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار النفط.

أرباح أرامكو القياسية

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير سابق لها، بأنه مع استمرار ارتفاع أسعار النفط نسبيًّا، تظل أرباح أرامكو مرتفعة بشكل كبير، حيث كانت أرباحها مماثلة تقريبًا للأرباح الفصلية التي أبلغت عنها شركات Exxon Mobil وChevron وShell وBP مجتمعة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها تنتج كميات هائلة من البترول من الحقول العملاقة في المملكة بتكلفة منخفضة نسبيًّا.

وتقدّر التوزيعات الإضافية بما يصل إلى 20 مليار دولار هذا العام، وفقًا لتقديرات المحللين. وهو ما يزيد من جاذبية “أرامكو” والتي هي بالفعل أكبر شركة في العالم من حيث حجم التوزيعات.

يذكر أن “أرامكو” ربحت ما يقرب من 30 مليار دولار من طرحها العام الأولي في عام 2019، وهو الأكبر على الإطلاق، على الرغم من اعتمادها بالكامل تقريبًا على المستثمرين المحليين.

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