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منخفض جوي يتعمق في طبقات الجو العليا

توقعات بعواصف رعدية وبرد بعدة مناطق

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
توقعات بعواصف رعدية وبرد بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع طقس العرب، اتساع رقعة الأمطار الرعدية على المملكة لتشمل مناطق عِدّة تدريجيًّا خلال الأسبوع الجاري.

وقال طقس العرب في تقريره: إن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أن هُناك منخفضًا جويًّا في طبقات الجو العليا يُتوقع أن يقترب من شمال الجزيرة العربية مع مُنتصف ونهاية الأسبوع مما يؤدي إلى امتداد السُحب الرعدية الماطرة لمناطق عِدّة من وسط وشرق المملكة، وقد تطال بعض المناطق الشمالية.

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أتربة وأمطار رعدية

وتوقع طقس العرب أن تتهيأ الفرصة تدريجيًّا فترة ما بعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء لتكاثر السُحب الركامية على أجزاء من مُرتفعات شرق جازان ونجران وعسير، وتمتد تدريجيًّا لتطال بعض المناطق الوسطى والشرقية، وتترافق بهطول أمطار خفيفة إلى مُتوسطة في أغلبها، ولكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة في نطاقات ضيقة وتُصحب بحدوث الرعد.

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وتابع: يتزامن ذلك مع نشاط للرياح الجنوبية على أجزاء عِدّة من وسط المملكة، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، كما وتنشط الرياح إبان مُرور السُّحب الرعدية.

منخفض جوي

ولفت طقس العرب إلى أن هناك منخفضًا جويًّا يتعمق في طبقات الجو العليا من شمال غرب الجزيرة العربية، وذلك بالتزامن مع تدفق رطوبة مدارية من بحر العرب، مما يؤدي إلى اتساع رقعة السُّحب الركامية- بمشيئة الله- لتشمل أجزاء عِدّة من جنوب غرب المملكة ووسط وشرق المملكة، وتطال بعض المناطق الشمالية ولكن بشكل أقل.

وأوضح أن السُّحب تترافق بهطول أمطار مُتوسطة في مُجملها، تكون غزيرة في بعض المناطق ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط حبات من البَرَد الكثيف أحيانًا، مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات.

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