توقعات بـ أمطار رعدية وبرد على شمال الرياض والشرقية غدًا

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كشف طقس العرب، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في المملكة، غدًا الثلاثاء، موضحًا المناطق المشمولة بالأمطار.
وقال طقس العرب في تغريدة عبر موقع تويتر: إن آخر المُعطيات الجوية تشير إلى توقعات ببقاء الأجزاء الجنوبية الغربية تحت تأثير أحوال جوية غير مُستقرة تترافق بفرص هطول أمطار رعدية الطابع في أجزاء منها.
وتابع: يُتوقع بمشيئة الله أن يتجدد نشاط السحب الركامية ساعات ما بعد الظهر والمساء على مُرتفعات عسير، وتمتد لأجزاء من الباحة وجنوب وشرق منطقة مكة المكرمة.
واستطرد: وتترافق هذه السحب بهطول أمطار متفاوتة الغزارة تُصحب بحدوث الرعد وتساقط حبات من البَرَد أحيانًا مما قد يؤدي إلى جريان للأودية والشعاب في بعض المناطق.
وبحسب ما ذكر طقس العرب، تُشير التحليلات الجوية بأن هناك فرصة محدودة إجمالًا لنشوء سُحب ركامية تترافق بأمطار رعدية في نطاقات ضيقة من شمال منطقة الرياض إداريًّا وشمال المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى أجزاء محدودة أيضًا من شمال الجوف ومحافظة عرعر.