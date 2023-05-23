توقعات بـ أمطار متفاوتة الشدة وبرد على عدة مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة على المرتفعات الجبلية مع حبات برد على عدة مناطق.
وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الممطرة المتوقعة تشمل أجزاء من مناطق الرياض والباحة وعسير وجازان ونجران والحدود الشمالية وتبوك والجوف وشمال الشرقية وشرق مكة المكرمة وجنوب المدينة المنورة والقصيم تمتد إلى الإمارات وعُمان واليمن تسبقها برياح نشطة مغبرة.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.