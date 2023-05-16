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تتراوح من خفيفة إلى متوسطة

توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد ورياح بعدة مناطق

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٩ صباحاً
توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد ورياح بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة تتراوح من خفيفة إلى متوسطة مع احتمال زخات من البرد على عدة مناطق.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن توقعاته الجوية تشمل أجزاء من مناطق الرياض والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب القصيم وغرب وشمال الشرقية تمتد إلى اليمن وتسبقها بنشاط للرياح المغبرة.

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وأضاف الحصيني أن الحالة المطرية المتوقعة يصاحبها نشاط للرياح معظمها متوسطة السرعة مع هبات شبه قوية على أجزاء من الشمالية وجنوب المنطقة الشرقية وقطر والإمارات وعمان.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

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