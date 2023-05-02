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تتراوح من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد

توقعات بـ أمطار متفاوتة ورياح بعدة مناطق

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ صباحاً
توقعات بـ أمطار متفاوتة ورياح بعدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار متفاوتة تتراوح من خفيفة إلى متوسطة وحبات برد على أجزاء من عسر وجازان واليمن خاصة المرتفعات.

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن توقعاته يصاحبها رياح معظمها متوسطة مع هبات شبه قوية على دول الخليج والمنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض.

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ولفت الحصيني إلى درجات الحرارة المسجلة الساعة الـ 5 صباح اليوم، حيث سجلت القريات أقل الدرجات بـ 12 مئوية، بينما سجلت جازان أعلى الدرجات بـ 28 مئوية، أما الدمام فسجلت 26 مئوية ، وجدة 24 مئوية، والرياض 22 مئوية، وسط توقعات بسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من غرب ووسط وجنوب المملكة وجنوب الجزيرة العربية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول تصاحبها زخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة نجران.

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