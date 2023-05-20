توقعات بهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية بعسير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تحذيراً من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وانعداماً في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات النماص وبلقرن وتنومة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـعاشرة مساءً.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.